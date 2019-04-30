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Tuzla'daki magandadan çocukları kurtaran kadın

Yediği eriğin çekirdeğini arabasına attı diye çocuğu öldüresiye döven magandanın, çocukları kovaladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 30.04.2019 - 12:41..
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Tuzla'daki magandadan çocukları kurtaran kadın

İstanbul Tuzla'daki Aydınlı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan çocuk şiddetinde, küçük çocukları ormana götürmeye çalışan magandaya, oradan geçen bir kadın müdahale etti.

ÇOCUK ŞİDDETİNE ŞAHİT OLDU, OLAYA MÜDAHALE ETTİ

12 yaşındaki M.K. arkadaşlarıyla birlikte erik yiyerek çekirdeklerini yola atıyordu. O sırada yoldan aracıyla geçen şahıs, çekirdeğin aracına isabet etmesiyle koşarak çocukları kovalamaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yakaladığı M.K.’yi yumruk atarak yere devirdi, ardından tekmelemeye başladı. Gözü dönen şahıs, olaya tanık olan Gülin Kaya’nın müdahale etmesiyle çocuğu bırakarak oradan uzaklaştı.

Tuzla'daki magandadan çocukları kurtaran kadın

ÇOCUKLAR CAN HAVLİYLE MAGANDADAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, küçük çocukların kendisini kovalayan magandadan can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuklar yola çekirdek atıyor. Adam aracını durdurup çocukları kovalıyor. Çocuklar can havliyle kendilerini kovalayan şahıstan kaçıyor.

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"ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYDUM, POLİS GELİYOR DEDİM"

Öldüresiye dayağa müdahale ederek çocuğu kurtaran Gülin Kaya, "Ben mutfaktaydım yemek yapıyordum. Bir çocuk bağırtısı duydum balkona çıktım. Bir adam darp ediyordu küçük 12 yaşlarında bir çocuğu. Balkondan bağırdım ‘ne yapıyorsunuz siz’ diye. Çocuk yalvarıyordu ‘abi ben taş atmadım erik yiyorduk biz erik attım’ diye. O da dinlemeden yumruklarını savuruyordu tekme atıyordu. Kimse bir müdahalede bulunmadı. Daha sonra dayanamadım aşağı indim kolundan tutup götürdüğünü gördüm. Seslerini duydum ‘Dur sen ben daha neler yapacağım’ deyip kolundan tutup götürdü. Biraz izledikten sonra hangi yollardan gittiler baktım, izlerini kaybetmiştim. Sonra bir bayan denk geldi ona sordum ormana doğru gittiler dedi. Sonra ilerleyince ikisinin kafasını gördüm çocuğu önüne almıştı boynundan tutuyordu. Orada da tehditler savuruyormuş çocuğun anlatmasına göre. Daha sonra ben ne yapıyorsun sen diye bağırdım beni görünce takip edildiğini anladı şaşırdı. Sonra o da ‘benim arabama taş atmayacaktı’ dedi. 'Dövmeye hakkınız yok bu bir çocuk, zaten polisler geliyor' dedim. Polislerin geleceğini duyunca çocuğu yavaşça bıraktı. Ben de çocuğa kaç dedim yanıma çekerek. Kaçamazsın dedim adama o da hızlı hızlı ilerlemeye başladı. daha sonra da kayboldu. Ben sonra çocuğun ailesine haber verdim. Ailesiyle birlikte polise başvurduk, çocuğa darp raporu alındı” dedi.

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Tuzla'daki magandadan çocukları kurtaran kadın

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