Tuzla'daki yangın yağmurla tehlikeli olmayacak

İstanbul'un cuma günü sağanak yağışın etkisi altına gireceği, Meteoroloji tarafından duyuruldu.

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınının, bu sağanak yağışla kimyasal yağmura dönüşeceği açıklanmıştı.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI UYARISI YAPILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini belirtti.

METEOROLOJİ "TEHLİKE YOK" DEDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla’daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların, Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı. Açıklamada; "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların, bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir." denildi.