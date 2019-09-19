taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6929
Euro
6.3073
Altın
1502.52
Borsa
100912.45
Gram Altın
274.961
Bitcoin
56239.03

Tuzla'daki yangın yağmurla tehlikeli olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların tehlike yaratmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 15:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un cuma günü sağanak yağışın etkisi altına gireceği, Meteoroloji tarafından duyuruldu.

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınının, bu sağanak yağışla kimyasal yağmura dönüşeceği açıklanmıştı.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI UYARISI YAPILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini belirtti.

Tuzla'daki yangın yağmurla tehlikeli olmayacak

METEOROLOJİ "TEHLİKE YOK" DEDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla’daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların, Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı. Açıklamada; "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların, bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir." denildi.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

142
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

194
Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

146
Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

402
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

151
Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

243
Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir