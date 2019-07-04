TV programına katılan şahıs silahlı saldırıya uğradı

1 Dursun Özbek parasını istiyor G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cengiz, "13.6 milyon euroluk borcu yapılandıralım" şeklinde bir teklifte bulundu.

2 Bir diyetisyenin kilo hakkında dürüst düşünceleri Toplumun ne düşündüğünden bağımsız olarak gerçekten kilo vermek veya almak istiyor muyuz? Zayıflayınca gerçekten mutlu olacak mıyız?

3 Hubble ve Spitzer teleskobu ilk defa birlikte görev yaptı NASA'ya bağlı iki teleskop olan Hubble ve Spitzer, ilk defa birlikte kullanıldı.

4 Rusya’da ayıya tekme atan adam Ormanda ayının yanına yaklaşıp tekme atan şahıs, saldırıya uğradı.

5 Tomris Uyar kimdir Adına yazılan şiirlerle İkinci Yeni Akımı’nın özel ismi olan, her zaman hayatın ciddiye alınacak bir yanı olmadığını vurgulayan öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar’ın hayat hikayesidir.

6 Zonguldak'ta gözaltındaki şüphelinin kelepçesi bozuldu Zonguldak'ta gözaltına alınan suçluya takılan kelepçe bozulunca ekiplerin imdadına AFAD yetişti. Yarım saatlik uğraşlar sonucunda kelepçe çıkarıldı.