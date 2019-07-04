Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Alperen Kahraman isimli şahıs, eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Aile içi bir 'kız kaçırma' ve 'dolandırıcılık' husumetinde adı geçen Alperen Kahraman, konuyla ilgili katıldığı bir programda görülmüştü.
Kahraman, eşinin amcası tarafından cadde ortasında silahla vuruldu.
Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
TV programına katılan şahıs silahlı saldırıya uğradı