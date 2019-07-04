taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5997
Euro
6.3273
Altın
1412.78
Borsa
99330.92
Gram Altın
254.513

TV programına katılan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Özel bir kanalda yayınlanan televizyon programına katılan sahıs, eşinin amcası tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

İHA | 04.07.2019 - 10:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Alperen Kahraman isimli şahıs, eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Aile içi bir 'kız kaçırma' ve 'dolandırıcılık' husumetinde adı geçen Alperen Kahraman, konuyla ilgili katıldığı bir programda görülmüştü.

Kahraman, eşinin amcası tarafından cadde ortasında silahla vuruldu.

Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TV programına katılan şahıs silahlı saldırıya uğradı


TV programına katılan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

181
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

199
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

140
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

105
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

36
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

88
Özge Ulusoy sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

Özge Ulusoy sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir