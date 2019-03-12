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TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

Acun Ilıcalı'ya sundukları TV8 teklifiyle dikkat çeken Turkven şirketi, dönemin Dünya Bankası Başkanı'nın 10 dakikada ikna edilmesiyle kuruldu.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 11:06..
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TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

Dün öğleden sonra, medya kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı: Acun Ilıcalı, TV8'i Medical Park'a sattı iddiası.

Her ne kadar ön planda Medical Park'ın adı geçse de Medical Park ve Liv Hospital gibi hastaneleri bünyesinde bulunduran MLP Care hisselerinin çoğunluk kısmı, Türkiye'nin ilk bağımsız girişim şirketi Turkven'in elinde.

YAPTIKLARI YATIRIMLARLA ADLARINI DUYURUYORLAR

Turkven ismi, konunun ilgilileri dışında birçok kişinin yabancı olduğu bir isim. Kendilerini "Türkiye’deki ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi." olarak tanımlayan şirket; MNG Kargo, Flo, Koton, Migros gibi önde gelen markalara da yatırım yaptı.

TURKVEN'İN SİTESİNDE YER ALAN YATIRIM YAPTIKLARI MARKALAR

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

İLGİNÇ KURULUŞ HİKAYELERİ

Şirketin oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi de mevcut. Öyle ki; Turkven neredeyse 10 dakikalık bir sürede sermaye için yetkililerin ikna edilmesiyle kuruldu.

Yatırım fonunu kurmak için 450 yatırımcıya gittiklerini anlatan kuruculardan Seymur Tarı, görüşmeleri "Bu yatırımcılardan 40’ı tenezzül edip konuştu. 5 yatırımcıyla başladık işe." diye anlattı.

İlk kuruluş sermayesini veren yatırımcının Dünya Bankası olduğunu belirten Tarı, 10 milyon dolarlık kaynağı, kendilerine ayarlanan 10 dakikalık görüşmeyle elde edebildiklerini aktardı. Dünya Bankası’nın Uluslararası Yatırım Şirketi (International Finance Corporation/IFC)’nin Bölge Başkanı Khosrow Zamani’nin aracılık ettiği görüşmenin detaylarını veren Tarı, “Yıl 2000 ve resmen sürünüyoruz. Aslen İranlı olan Zamani’ye gidip destek istedik. O da bize büyük bir iyilik yapacağını söyledi. ‘Havalimanında size 10 dakika ayarlayacağım. 10 dakikanız var. IFC’nin Dünya Başkanı Peter Woicke bir yerden geliyor ve Kazakistan’a uçuyor. 10 dakikada derdinizi anlattın.’ dedi. Atatürk Havalimanı’nda sabahın saat altısında Woicke ile buluştuk.” dedi. O zaman daha anlaştıkları bir şirket falan olmadığını belirten Tarı, şu bilgileri verdi: “Ortada mal falan da yok, hayal satıyoruz. Woicke bizi beğendi ve ‘Bu çocuklara destek olalım.’ dedi ve bir şart koştu. Sermayenin 4’te birini ve azami 10 milyon dolar vereceklerini söyledi. Beş yatırımcıyla başladık diğer yatırımcılarımız Alman Kalkınma Bankası, Hollanda Kalkınma Bankası ve Yunanistan’dan bir kuruluş.”

TURKVEN'İN EKİBİNDE YER ALAN İSİMLER

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

ŞİRKETİN HİSSEDARLARI

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

Acun Ilıcalı TV8'i sattı haberi
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

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