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Twitter, az takipçiye sahip kullanıcılara fazla reklam gösteriyor

Sosyal medya platformu Twitter, daha az popüler olan kullanıcılara daha fazla reklam gösterdiğini itiraf etti.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 09:48..
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2006 yılında kurulan ve günümüzde oldukça popüler hale gelen sosyal medya ağı Twitter, reklam gösterme konusunda bütün kullanıcılara eşit bir şekilde davranmıyor. Şirket, daha az takipçisi olan kullanıcılara daha fazla reklam gösterdiğini itiraf etti.

Twitter'ın bu politikası, daha fazla takipçisi olan popüler kullanıcılara daha az reklam göstererek, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamayı amaçlıyor ve popüler kullanıcıların platformda kalmalarını sağlıyordu.

twitter

TWITTER, TEPKİ ÇEKEN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRDİ

Bir Twitter sözcüsü, yaptığı açıklamada, ''Şimdiye kadar yüksek takipçili kullanıcılar, platformda daha az reklam gördü. Ancak son zamanlarda, Twitter'ı kullanan herkes için reklam gösterme yaklaşımımızı değiştirdik. Bunun sonucu olarak, artık her kullanıcı eşit bir şekilde reklam görecek.'' ifadelerini kullandı.

POPÜLER KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Twitter'ın yeni güncellemesi, aslında birkaç haftadır popüler kullanıcılar tarafından fark ediliyor. Şimdiye kadar oldukça az reklam gören yüksek takipçiye sahip kullanıcılar, artık daha fazla reklam gösterilmesi sebebiyle oldukça şikayetçi.

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Twitter, az takipçiye sahip kullanıcılara fazla reklam gösteriyor

Twitter, az takipçiye sahip kullanıcılara fazla reklam gösteriyor

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