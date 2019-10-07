Twitter çalkalanıyor: TikTok Türkiye'de yasaklanmalı

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti. O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor. Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı sie neredeyse yarım milyara ulaşmış durumda.

TWITTER'DA TIKTOK TEPKİSİ

Twitter kullanıcıları, #TiktokYasaklansın etkietini kullanarak 10 binden fazla tweet attı ve platformun ülkemizde kapatılmasına yönelik görüşlerini paylaştı. Kullanıcıların, TikTok uygulamasına bu derece şiddetli tepki göstermelerinin başlıca nedenleri arasında ise cinsellik ve çocuklara yönelik olmayan diğer içerikler yer alıyor.

TOPLUMSAL DEĞERLERE ZARAR VERİYOR

TikTok, aslında amacına uygun olarak kullanıldığında çok da kötü bir uygulama değil. Ancak birçok kullanıcı, kısa yoldan fenomen olabilmek için her şeyi yapınca, ortaya pek de hoş olmayan görüntüler çıkıyor. TikTok uygulamasının toplumsal yozlaşmaya neden olduğunu ve toplumsal değerlere zarar verdiğini belirten uzmanlar, birçok uyarı yayınlasa da uygulama her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

TIKTOK,ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ TOPLADIĞI İÇİN CEZA ÖDEMİŞTİ

Federal Ticaret Komisyonu; TikTok’un, çocuklardan yasa dışı kişisel veri topladığını ve ebeveynlerin izinleri alınmadan uygulamaya kabul edildiklerini belirterek, şirkete 5.7 milyon dolar ceza kesmişti.





HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI

Hindistan Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda, TikTok uygulamasının, Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması için Apple ve Google'a başvuru yapmıştı.

Madras Yüksek Mahkemesi; TikTok uygulamasının, pornografiyi yaymak için kullanıldığına dair kaygılar nedeniyle Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine Apple ve Google, TikTok uygulamasını Hindistan'daki Play Store ve App Store mağazalarından kaldırdı.

Peki sizce TikTok uygulaması ülkemizde yasaklanmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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