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Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in günü,sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri anlattı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 13:07..
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Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su milyarder Jack Dorsey'in günü, sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek ve günde tek öğün yemekle geçiyor.

Dorsey, başarısında izlediği yöntemleri ve bir gününün nasıl geçtiğini paylaştı.

BUZ GİBİ BANYOYA GİRMEK ÖZGÜVEN VERİYOR

Güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.

8 KM ÖTEDEKİ OFİSİNE YÜRÜYEREK GİDİYOR

Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder, 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor. Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor.

Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

ONA GÖRE GÜNLERİMİZ YEMEK ODAKLI GEÇİYOR

Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor. Cuma akşamı ise yemek yemiyor ve pazar akşamına kadar oruç tutuyor. Nedeni mi? Çünkü ona göre günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor.

ORUÇ TUTARAK DAHA İYİ ÇALIŞIYOR

Dorsey'e göre oruç tutmak ve meditasyon, onun yönettiği Twitter ve Square şirketlerine daha iyi odaklanabilmesini sağlıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

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