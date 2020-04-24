Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 190 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G bağlantısını hedef gösteriyor.

Virüsün ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması ve bu şehrin, 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesi olması tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Ancak koronavirüsle 5G arasında henüz bilimsel bir bağ bulunmuyor.

TWITTER, KORONAVİRÜSÜN 5G'DEN KAYNAKLI OLDUĞUNU BELİRTEN TWEET'LERİ ENGELLİYOR

Twitter, koronavirüs salgınını 5G'ye bağlayarak kablosuz teknoloji ekipmanlarına zarar verme çağrısı yapan bütün tweet'leri zararlı olarak işaretleyip engelleyecek. Hatırlayacağınız gibi, İngiltere'deki bazı 5G baz istasyonları koronavirüs nedeniyle kundaklanmıştı.

Bunun yanı sıra; geniş çaplı paniğe, toplumsal huzursuzluğa ya da geniş çaplı düzensizliğe neden olabilecek bütün içerikler de engellenecek.