taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.969
Euro
7.4859
Altın
1728.74
Borsa
98642.47
Gram Altın
388.254
Bitcoin
52443.56

Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek

Twitter, koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını belirten tweet'leri zararlı içerik olarak işaretleyecek.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 190 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G bağlantısını hedef gösteriyor.

Virüsün ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması ve bu şehrin, 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesi olması tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Ancak koronavirüsle 5G arasında henüz bilimsel bir bağ bulunmuyor.

5g

TWITTER, KORONAVİRÜSÜN 5G'DEN KAYNAKLI OLDUĞUNU BELİRTEN TWEET'LERİ ENGELLİYOR

Twitter, koronavirüs salgınını 5G'ye bağlayarak kablosuz teknoloji ekipmanlarına zarar verme çağrısı yapan bütün tweet'leri zararlı olarak işaretleyip engelleyecek. Hatırlayacağınız gibi, İngiltere'deki bazı 5G baz istasyonları koronavirüs nedeniyle kundaklanmıştı.

Bunun yanı sıra; geniş çaplı paniğe, toplumsal huzursuzluğa ya da geniş çaplı düzensizliğe neden olabilecek bütün içerikler de engellenecek.

Instagram: @eshteknoloji

Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek

İlginizi Çekebilir
Motorola sahalara geri döndü: Üst seviye Edge+ tanıtıldı
Motorola, yeni üst seviye telefonu Edge+ modelini resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.
iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı belli oldu
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone modeli iPhone SE'nin, AnTuTu puanı açıklandı.
PUBG, hileciler için yeni önlemlerini duyurdu
PUBG, oyunda hile kullanımını en aza indirecek yeni yöntemler geliştirdiklerini açıkladı.
DSÖ ve Gates Vakfı çalışanlarının e-posta adresleri hacklendi
Dünya Sağlık Örgütü ve Gates Vakfı dahil olmak üzere, koronavirüsle mücadele eden birçok kuruma ait 25 bin e-posta adresi ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
247
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
29
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
85
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
89
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
179
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
33
Merkel'den Ramazan mesajı
Merkel'den Ramazan mesajı
57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir