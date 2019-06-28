Twitter, kural ihlali yapan liderlere uyarı etiketi getirecek

Dünyanın en çok kullanılan mikro blog sitesi Twitter,kullanıcılar için bazı yenilikler planlıyor. Yeni tasarımı ve karanlık modu bütün kullanıcılar için aktif etmeye hazırlanan şirket, kuralları ihlal eden kullanıcılar için de çeşitli önlemler alacak.

Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak

HANGİ KURALI İHLAL ETTİĞİ GÖSTERİLECEK

Uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Uyarı etiketleri,100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisinin, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacak ve geçmiş tweet'leri kapsamayacak.

Twitter'ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı Twitter'dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak, Twitter'dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra Müslümanlar ve eski çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor.

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