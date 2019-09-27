Twitter'da AdamsınTelekom hastag'i açıldı

İstanbul büyük bir depremi ve ardından çok sayıda artçı sarsıntıyı atlattı.

Depremde neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak deprem anında büyük panik yaşayan çok sayıda vatandaş telefonlarına sarılarak yakınlarını aradı.

Hatların çökmesiyle uzun süre yakınlarına ulaşamayan insanlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

TELEKOM'A BÜYÜK TEPKİ

Özellikle Türk Telekom kullanıcılarının uzun süre yakınlarına ulaşamaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOT HESAPLAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak bugün bot hesaplarla AdamsınTelekom hastag'i açıldığı görüldü. Bu durumun algı operasyonu olduğunu belirterek tepki gösterenler oldu.