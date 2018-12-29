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Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

‘Allah C.C.’ adlı hesap üzerinden dini değerleri aşağılayan hesap sahibine 7 bin lira para cezası verildi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 06:23..
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Eskişehir’de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Diken'in aktardığına göre karar duruşmasında söz konusu Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden E.P. hakkında dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verildi. Ceza, 7 bin lira paraya çevrildi.

Şikayetçi Eskişehirli Y.K kararı temyize götüreceğini söyleyip şöyle konuştu: “Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah’a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Karar kesinleştiğinde tazminat davası açacağım. Alacağım tazminatla Kuranı Kerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum.”

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza


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