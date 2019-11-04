Twitter'dan sonra Facebook da siyasi reklamları yasaklayabilir

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık Twitter'ın siyasi içerikli reklam almayacağını ve söz konusu uygulamanın kasım ayından itibaren geçerli olacağını açıklamıştı.

Montana Valisi Steve Bullock ise, Twitter CEO'su Dorsey'in söz konusu açıklamasını alıntılayarak "Güzel, şimdi sıra sende Facebook" yazarak paylaşım yaptı.

FACEBOOK'UN YAPTIĞI VERİ SKANDALINDAN SONRA GÖZLER SOSYAL MEDYADA

Amerika'da 2016 seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalında yaklaşık 87 milyon Amerikalının Facebook'taki verilerinin çalınması ve sahte reklamlarla Amerikan seçmeninin manipüle edilmesi sonrası, sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi çok önemli bir konu haline geldi.

ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimler yaklaşırken, birçok yetkili ise Facebook, Twitter ve Google gibi sosyal platformlarda çeşitli önlemler almak için harekete geçiyor.

Şu anda Facebook'tan siyasi reklamlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, platformun Twitter'ın yaptığı gibi siyasi reklam yasağı getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor.

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