Twitter'ın kurucusundan koronaya karşı 1 milyar dolar bağış

Koronavirüse karşı dünya genelinde mücadele sürerken, iş adamları ve ünlüler tarafından virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla bağışlar yapılıyor.

Twitter'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey de salgınla mücadele için yüklü miktarda bağış yapacağını söyledi.

TOPLAM MAL VARLIĞININ YÜZDE 28'İNİ BAĞIŞLAYACAK

Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

SALGINDAN SONRA DA YARDIMLARINI SÜRDÜRECEK

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.