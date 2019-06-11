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UAEK İran'ın uranyum üretimini artırdığını açıkladı

ABD yaptırımlarına maruz kalan İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimi politikasında değişikliğe gitti.

AA | 11.06.2019 - 09:35..
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Avusturya'nın başkenti Viyana'daki genel kurul toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Başkanı (UAEK) Yukiya Amano, İran nükleer anlaşmasına ilişkin yükselen tansiyonun düşürülmesinin önemine işaret etti.

UAEK İran'ın uranyum üretimini artırdığını açıkladı

Amano, ajansın yayımladığı son 3 raporda geçen "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguluyor" ifadesini bu raporda kullanmadığını belirterek, "İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi’nin KOEP'in bazı önlemlerini durduracağını açıklaması nedeniyle bu ifadeyi kullanmadım. Önceki raporlarda olduğu gibi aynı ifadeyi kullanmış olsaydım uygunsuz oldurdu. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, İran nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini yerine getirmiyor da demiyoruz" diye konuştu.

UAEK İran'ın uranyum üretimini artırdığını açıkladı

"ÖLÇÜMLER ARTTIĞINI GÖSTERİYOR"

İran’ın geçen ay uranyum üretimini 4 katına çıkartacağı yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Amano, "Bizim yaptığımız ölçümler doğrultusunda, İran’ın (uranyum) üretim oranında artış oldu" ifadesini kullandı.

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