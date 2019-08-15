Uber, milyarlarca dolar zarar ederek işe alımları durdurdu

Birçok şirket, 2019 yılının ikinci çeyreğine ait finansal raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu şirketler arasına adını yazdıran Uber, işlerin hiç de iyi gitmediğini gözler önüne serdi. Şirket, giderlerindeki büyük artış nedeniyle 5.2 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu zarar, Uber tarihindeki en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

GİDERLER YÜZÜNDEN UBER KAYIPTA

Uber'in ikinci çeyrek verilerine baktığımızda şirketin rezervasyon miktarını yüzde 31, aktif kullanıcı sayısını yüzde 30 ve yolculuk sayısını ise yüzde 35 artırdığını görüyoruz. Şirket, her ne kadar birçok alanda büyüme sağlasa da giderlerin yüzde 142 gibi oldukça hızlı bir şekilde yükselmesi bu zararın oluşmasındaki en büyük neden olarak görülüyor.

İŞE ALIMLAR DONDURULDU

Uber, söz konusu kayıpların ardından ABD ve Kanada'daki yazılım mühendisleri ve ürün yöneticilerinin işe alımlarını tamamen durdurdu. Gelen bilgilere göre bu durdurma, şirketin sürücüsüz araç ve nakliye bölümlerini kapsamıyor.





Uber, ayrıca çok kısa bir süre önce 400 pazarlama çalışanını da işten çıkardı. Şirket çalışanları ise Uber'in zararını azaltmaya çalışırken, daha geniş çaplı işten çıkarmalar olabileceğinden endişe ediyor.

Uzmanlara göre; Uber'in halka arz edilmesinden sonra yaşanan hisse senedi bazlı tazminatlar, şirketin 5.2 milyar dolarlık zararının büyük bir kısmını oluşturuyor.

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