Uber, müşterilerin unuttuğu en tuhaf eşyaları açıkladı

Kaliforniyalı ulaşım şirketi Uber, 58 ülkede taşımacılık hizmeti veriyor. Dünya genelinde oldukça popüler bir ağa sahip olan şirketin, taşıdığı yolcu sayısı da bir hayli fazla. Yolcu sayısının bu kadar fazla olması, unutulan eşya sayısının da her geçen gün artması anlamına geliyor.

Uber, yolcular tarafından unutulan eşyaları listeleyen yeni bir rapor yayınladı. Altın dişten tavuk kanadına kadar birçok tuhaf eşyanın olduğu unutulanlar listesinin ilk 10 sırasına bir göz atalım.

UBER'DE UNUTULAN EN TUHAF 10 ŞEY:

8 haftalık kahverengi Chihuahua köpeği Büyük boy siyah kürk Yeni yıl öpücüğü fotoğrafı Bir tavuk restoranından 7 tavuk kanadı Köpek smokini 18 ayar altın diş Profesyonel kalitede hula hoop Somon balığı başı Orta boy tıbbi boru Doğum belgesi ve sosyal güvenlik kartı

Listenin geri kalanında ise lego seti, yılan derisi ayakkabılar, Harry Potter'ın sihirli değeneği, cansız mankenler ve bir de kedi bulunuyor.

UNUTULAN EŞYALARIN GÜNLERE DAĞILIMI

Uber, yayınladığı raporda, haftanın hangi günlerinde hangi eşyaların daha sık unutulduğunu da paylaştı. Bu ilginç listeye de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pazartesi: İnsanlar genellikle saatlerini unutuyor.

İnsanlar genellikle saatlerini unutuyor. Salı: İnsanlar en çok kulaklıklarını unutuyor

İnsanlar en çok kulaklıklarını unutuyor Çarşamba: İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını daha çok unutuyor.

İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını daha çok unutuyor. Perşembe: İnsanlar en çok kitaplarını unutuyor.

İnsanlar en çok kitaplarını unutuyor. Cuma: İnsanlar genellikle pasaportlarını unutuyor.

İnsanlar genellikle pasaportlarını unutuyor. Cumartesi: İnsanların telefonlarını unutma ihtimali daha yüksek

İnsanların telefonlarını unutma ihtimali daha yüksek Pazar: İnsanlar en çok kek unutuyor

Uber, herhangi bir eşyayı otomobilde unuttuğunuzda öncelikle, aracın şoförüyle iletişime geçmenizi öneriyor. Ardından mobil uygulamayı kullanarak unuttuğunuz eşyayı, unuttuğunuz zamanı ve bunun gibi birkaç bilgiyi yetkililere rapor edebilirsiniz.

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