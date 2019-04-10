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Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

İstanbul Yenikapı miting alanında toplanan Uber şoförleri, seslerini duyurmak için gösteri düzenledi.

DHA | 10.04.2019 - 00:53..
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Yenikapı Miting alanında saat 21.00'de toplanan Uber şoförleri, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde, "Halk Uber istiyor" şeklinde sloganlar attı. Grup eylem sırasında, cep telefonu ışıklarından ışık gösterisi yaptı.

Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

"ÜYELERİMİZİN ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR"

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerinin araçlarının trafikten men edildiğini hatırlatarak, turistlerin ve diğer müşterilerinin bu durumdan büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

Uber şoförlerinden protesto VİDEO

"YASAL ZEMİN ARIYORUZ"

Trafik ekiplerinin ilgili yasa kapsamında araçlarını bağladığını anlatan Magriso, "Bu nedenle partnerimiz Uber küçülme kararı aldı. Bu nedenle biz de burada toplandık. Sadece İstanbul'da 3 bin 600 vergi veren şirketiz. Burada binin üzerinde araç ve 2 bin 600'den fazla Uber ortağı var. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililerin bizi yasal bir zemine oturtacağı konusunda devletimize ve milletimize güvenimiz tamdır. Çünkü biz İstanbul halkına yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyoruz. 4,5 milyon kullanıcı sayısıyla çok ciddi bir ağa sahibiz.

Ülkemize gelen turistlerimize bu durumdan dolayı hizmet veremediğimiz için onlar da mağdur oluyor. Şimdiye kadar her konuda olduğu gibi nasıl devletimize sığındıysak yine devletimize sığınıyoruz ve müjdeli haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağı iddialarını yalanlayan Magriso, son araçlarına kadar hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
Eylemin ardından grup dağıldı.

Uber şoförleri Yenikapı'da eylem yaptı

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