UBER'e çalışan taksi sayısı 4 bine yükseldi

UBER-sarı taksi savaşında kazanan şimdilik taksiciler gibi gözükse de UBER de kendine fayda sağlamayı başardı.

LÜKS TAŞIMACILIK SONA ERDİ

1 Haziran tarihinden itibaren UBER, Türkiye'de 8 kişilik minibüslerde yaptığı lüks taşımacılık faaliyetlerine son verdi. Bu gelişmenin ardından taksi plakaları anında 1,5 milyon liraya yükselirken, minibüs alıp UBER'e çalışan 12 bin kişi de borçlu olarak ortada kaldı.

YÜZDE 5 KOMİSYONA RAĞMEN 4 BİN TAKSİ KAYDOLDU

Minibüsle taşımacılık faaliyetini 'korsan' olarak değerlendiren ancak UBER'in sistemine ticari araçlarıyla kaydolup çalışan taksicilerin sayısında ise artış var. Minibüsler faaliyetteyken Türkiye'deki taksilerden komisyon almayan şirket, şimdi taksicilerden aldığı yüzde 5 komisyona rağmen 4 bin sarı taksiyle İstanbul'da çalışıyor.