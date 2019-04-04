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UBTECH ve Marvel, Demir Adam’ın robotunu yaptı

Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu yapıldı

İHA | 04.04.2019 - 09:19..
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UBTECH ve Marvel ekibi, Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu oluşturdu. Yapılan açıklamada Iron Man MK50 adı verilen robot, gelişmiş robotik özellikleri, artırılmış gerçekliğe sahip.

UBTECH tarafından üretilen Iron Man MK50 robotu, mobil aygıt aracılığıyla robotun hareketleri, ışıkları ve sesi kontrol edilebiliyor. Robotun yüzü kullanıcı yüzüne göre değiştirebiliyor, kişiselleştirmek için orijinal, özel hareket sıraları kodlamabiliyor.

robot

Ayrıca Iron Man MK50 robotuna kullanıcı kendi videolarını ve sesini yükleyerek Demir Adama dönüşebildiği de ifade edilirken robotun bu ay piyasaya sürüleceği bilgisi verildi.

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UBTECH ve Marvel, Demir Adam’ın robotunu yaptı

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