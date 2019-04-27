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Üç arka kameralı Vivo Y17 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo, düzenlediği etkinlikte üç arka kameraya sahip orta seviye Y17 modelini tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 12:40..
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Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız haberimizde, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun üçlü arka kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. İlk olarak Geekbench veri tabanında ortaya çıkan telefon, şimdi ise resmi olarak tanıtıldı.

Özellikle güçlü bataryasıyla ve üçlü arka kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine çeken Vivo Y17 modelinin teknik özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

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VIVO Y17 ÖZELLİKLERİ

6,35 inç büyüklüğünde HD+ LCD ekrana sahip Vivo Y17, MediaTek Helio P35 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefonda 12 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kamera bulunuyor. Yüz güzelleştirme destekli 20 MP ön kameraya sahip telefon, kullanıcıları oldukça memnun edecek 5000 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Bu batarya aynı zamanda 18W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Mor ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Vivo Y17’nin resmi satış fiyatı ise 290 dolar olarak belirlendi.

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