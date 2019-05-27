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Üç arka kameralı Vivo Z5x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo, orta sınıf serinin en yeni üyesi Z5x modelini resmi olarak duyurdu. Telefonun detaylı teknik özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 17:12..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Z serisinin en yeni üyesi orta sınıf Z5x modelini duyurdu. Tasarımıyla oldukça dikkat çeken telefon, tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gelin telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

VİVO Z5X,

VIVO Z5x ÖZELLİKLERİ

6,53 inç büyüklüğünde ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip Vivo Z5x, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisi ile karşımıza çıkıyor.  4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunan telefon, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcılarla buluşacak.

16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Vivo Z5x, ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde ekran deliğine yerleştirilmiş bir kamera barındırıyor.

vivo z5x

Android 9 Pie işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak Vivo Z5x'in fiyat seçenekleri ise şu şekilde olacak:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü   : 202 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü   : 217 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 246 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 289 dolar

 

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