Üç arka kameralı Vivo Z5x tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Z serisinin en yeni üyesi orta sınıf Z5x modelini duyurdu. Tasarımıyla oldukça dikkat çeken telefon, tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gelin telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına bir göz atalım.

VIVO Z5x ÖZELLİKLERİ

6,53 inç büyüklüğünde ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip Vivo Z5x, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunan telefon, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcılarla buluşacak.

16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Vivo Z5x, ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde ekran deliğine yerleştirilmiş bir kamera barındırıyor.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kullanıcılarla buluşacak Vivo Z5x'in fiyat seçenekleri ise şu şekilde olacak:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 202 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 217 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 246 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 289 dolar

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