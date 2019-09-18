Üç ayaklı buzağıya bebekleri gibi bakıyorlar

Arpaçay ilçesine bağlı Gönülalan köyünde 10 gün önce, Hüsnü Kemal Bulut'a ait inek ahırda doğum yapıp üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumda ineğin yanında olan Bulut, buzağının üç bacaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.

Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken buzağıyı emmesi için annesinin yanına kucakta taşıyarak götüren Bulut ve aile üyeleri, buzağıyı zaman zaman da evde biberonla besliyor.

YÜRÜYEBİLECEĞİNE İNANDILAR, ADINI 'ŞİFA' KOYDULAR

Bulut ailesi, evlerinin maskotu olan, çocukların "Minnoş" olarak çağırdığı ancak yürüyebileceğine inandıkları için adını "Şifa" koydukları buzağıya protez bacak takılmasını talep ediyor.

Besici Hüsnü Kemal Bulut, köyde besicilik yaptığını, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını anlattı.

"ANNESİNİ EMEMİYOR, AYAKTA DÜZGÜN DURAMIYOR"

"Şifa" adını verdikleri üç ayaklı buzağıya gerek evde gerekse ahırda bebek gibi baktıklarını söyleyen Bulut, "Doğum esnasında elimle kontrol edince buzağının bacağının birinin olmadığını fark edip şok oldum. Sonra doğumu gerçekleştirip buzağının ayağına baktığımızda ayağının olmadığını fark edince benim tüylerim diken diken oldu. Annesini ememiyor, ayakta düzgün duramıyor." dedi.

"PROTEZ BAÇAK TAKILMASINI İSTİYORLAR"

Bulut, buzağıya ayakta durması için yardım ettiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Buzağının üç ayağı var, bir ayak da ben oluyorum. Ona bebek gibi bakmaya başladık. Çok sorunu var, diğer danaların yanına başına bir şey gelir diye ahırda yalnız bırakmıyoruz. Sürekli yanındayım, eve götürüp bakıyorum, 24 saat onunla uğraşıyorum. Annesini emerken ayakta duramadığı için ben buzağıyı tutup destek oluyorum, bazı zamanlar da biberonla emziriyorum."





"ANNESİNİN YAVRUYA BAKIŞI CİĞERİMİ PARÇALIYOR"

Yavrusunu iyi besleyebilmesi için annesine de özenle baktığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Şifa'nın annesine de yavrusunu iyi beslesin diye iyi bakıyorum. Diğer ineklerden süt sağıp içirdiğim Şifa'ya da iyi bakmaya çalışıyorum. Şifa'yı kucağıma alıp bakımını yapıyorum, çoğu zaman evime de götürüyorum. Şifa ahıra girerken annesinin yavrusuna bakışı benim ciğerimi parçalıyor. İnsanoğlu olsa konuşur. Buzağıya protez bacak takılmasını istiyorum. Yürümek istiyor, protez en azından ona yardımcı olur."