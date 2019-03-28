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Üç boyutlu yüz teknolojisi çocuk hastalıklarını teşhis ediyor

Üç boyutlu yüz teknolojisi, çocukların yüzlerinde hastalıklarla ilgili bilgiler topluyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 12:45..
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Araştırmacılar, geliştirdikleri Cliniface projesi ile doğru ve güvenilir 3 boyutlu yüz görüntü görselleştirme ve analiz yöntemleri kullanarak klinik tanı, ilaç tedavisi izleme ve klinik denemelere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dr. Richard Palmer,  nadir görülen hastalıkların sadece Batı Avustralya'da 63 bin çocuğu etkilediğini ve erken ve doğru bir teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.

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SANİYELER İÇİNDE YÜZ ANALİZİ YAPIYOR

Richard Palmer, “Yüzün şekli ve büyümesi, bir kişinin sağlığına açılan bir penceredir ve geliştirdiğimiz bu teknoloji, özellikle yüz özelliklerinin tanımlanmasında ve hastalıkların teşhisinde, genç bireyler için oldukça önem taşıyor. Bu teknoloji, bir yüzün 3 boyutlu görüntüsünü ele alarak son derece hassas tıbbi ölçümler yapar ve bu ölçümleri saniyeler içinde analiz ederek gizli sağlık problemlerini ortaya çıkarır.'' ifadelerini kullandı.

Uygulamanın diğer ülkelerde de ilgi gördüğünü belirten proje yöneticileri, yeni doğan bebeklere de aynı tekniğin uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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