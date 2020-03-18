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Belirli maskelere reçete zorunluluğu getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden alınacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 13:22..
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Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 81 ile gönderdiği genelgeyi Eczacılar Birliği duyurdu.

EN149 STANDARTLARINDAKİ MASKELER ARTIK REÇETE İLE VERİLECEK

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca ülkemizde koronavirüsün yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standartlarındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Belirli maskelere reçete zorunluluğu getirildi

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