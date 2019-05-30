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Üç katlı İstanbul Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

İstanbul'da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak proje olarak görülen Üç katlı İstanbul Tüneli'nin ihalesi gelecek dönem yapılacak.

AA | 30.05.2019 - 10:50..
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Üç katlı İstanbul Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılarak burada hem gündeme ilişkin, hem de yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İHALESİNİ YAPACAĞIZ"

Üç katlı İstanbul Projesi hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç katlı İstanbul Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz, şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır." diye konuştu.

Üç katlı İstanbul Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

BİRÇOK HATLA ENTEGRE OLACAK

Proje ile İstanbul trafiği rahatlayacak ve diğer hatlarla da entegre edilecek. İncirli'den yer altına girecek raylı sistemin, Mecidiyeköy'den, Zincirlikuyu'dan denizin altından geçmesi, Söğütlüçeşme'den de girip Kadıköy-Kartal'a, Marmaray'a kadar bağlanması planlanıyor.

Avrupa yakasında Hasdal'dan yer altına girecek tünel, aynı şekilde bu tünelle birleşecek, Anadolu yakasına geçtikten sonra da Çamlık'tan çıkarak TEM'e bağlanacak.

Üç katlı İstanbul Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

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