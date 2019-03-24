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Üç komando askerin şehit olduğu kaza kamerada

Dün Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 komando uzman erbaşın yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerine ulaşıldı.

İHA | 24.03.2019 - 13:44..
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Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde otomobille kamyonun çarpışması sonrası otomobil içerisinde bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Onbaşıları Enes Sertkaya, İsmail Doğan ve Emre Tarlacı şehit olmuştu.

O KORKUNÇ KAZA ANLARINA ULAŞILDI

Yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Kazada kamyonun takla attığı, otomobilin ise takla atarak şarampole uçtuğu görülüyor.

Üç komando askerin şehit olduğu kaza


Üç komando askerin şehit olduğu kaza kamerada

Kastamonu'daki kazada 3 komando hayatını kaybetti

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