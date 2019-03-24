Üç komando askerin şehit olduğu kaza kamerada

Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde otomobille kamyonun çarpışması sonrası otomobil içerisinde bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Onbaşıları Enes Sertkaya, İsmail Doğan ve Emre Tarlacı şehit olmuştu.
O KORKUNÇ KAZA ANLARINA ULAŞILDI
Yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Kazada kamyonun takla attığı, otomobilin ise takla atarak şarampole uçtuğu görülüyor.
Üç komando askerin şehit olduğu kaza