Arjantin Milli Takımı, Messi'nin takıma geri dönmesini bir video ile duyurdu

Üç komando askerin şehit olduğu kaza

1 Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti Ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş için, "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor..." ifadesini kullanan Levent Üzümcü tepki aldı.

2 Üç komando askerin şehit olduğu kaza kamerada Dün Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 komando uzman erbaşın yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerine ulaşıldı.

3 Şanlıurfa'da iki kişi öldürülmüş halde bulundu Biri 63, diğeri 45 yaşında olan iki kişi, evlerinde silahla öldürüldü. Şanlıurfa'daki feci olayla ilgili Vali Abdullah Erin, çok yönlü araştırma yapılması için talimat verdi.

4 İnan Kıraç: Liselileri küçümseyen sonucuna katlanır Galatasaray Kulübü'nde büyük söz sahibi olan liselilerin ağabeyliğini yapan İnan Kıraç, Mustafa Cengiz yönetimini "Kimse liselileri küçük görmesin sonucuna katlanır" diyerek uyarmıştı.

5 El Nur Camii yeniden ibadete açıldı Müslümanlar Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı camide namaz kılmaya devam ediyor.

6 Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma Dün yönetimin ibra edilmemesine yol açan oylamada evetlerin fazla olduğu, ortaya çıkan bir video ile gündeme geldi. Cengiz yönetimi bu video ile mahkemeye gidecek.