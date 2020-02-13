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Uçak kazasında bulunan kabin görevlileri ifade verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı.

AA | 13.02.2020 - 12:59..
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

4 KABİN GÖREVLİSİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kabin görevlilerinin ifadelerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Uçak kazasında bulunan kabin görevlileri ifade verdi

13 YOLCUNUN İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının, kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları bildirildi.

PİLOTLAR HAKKINDA BİLGİ TALEP EDİLDİ

Savcılığın, şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin genel sağlık durumlarının ne olduğu ve ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istediği öğrenildi.

Uçak kazasında bulunan kabin görevlileri ifade verdi

HEYET KARAKUTU İNCELEMESİ İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

Öte yandan, uçağın karakutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği öğrenildi.

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