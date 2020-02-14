Uçak kazasında bulunan yardımcı pilot ifade verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan Ferdinant Pondaag'ın, tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

İNME KARARINI KAPTON PİLOT İLE BERABER VERDİ

Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.

İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını belirten Pondaag, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söyledi.

KULE ''İNMEYİN'' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği öğrenildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu, hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı belirtildi.