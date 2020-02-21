Uçak kazasında yaralanan yardımcı pilota kötü haber

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kazasında yaralılardan biri de uçağın 29 yaşındaki Hollandalı ikinci pilotu Ferdinant Pondaag’di.

Ferdinant Pondaag’in tedavisi Nişantaşı’nda özel bir hastanede devam ederken, tedavi sırasında beyninde tümör tespit edildiği öğrenildi.

ARKADAŞLARINA DURUMU MESAJ ATTI

Genç pilotun bu durumdan daha önce haberdar olmadığı ve bir hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. Hollandalı pilotun arkadaşlarına tümörden bahsederek mesaj attığı ortaya çıktı.

"SANIRIM BİR DAHA ASLA UÇAMAYACAĞIM”

Arkadaşlarına attığı mesajda bu hafta ameliyat olacağını söyleyen Pondaag, "Şansım yüksek ama yüzde yüz temizleyemeyeceklerini söylediler. Yeniden büyüyebilir ve epilepsi ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım bir daha asla uçamayacağım. Çok üzülüyorum." dedi.