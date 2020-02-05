Kanada'nın Toronto kentinden havalanan ve 243 yolcusuyla Jamaika'ya giden uçakta bulunan ve amatör müzisyen olduğu öğrenilen 28 yaşındaki James Potok, uçuş sırasında ayağa kalkarak kendisinde koronavirüs olduğunu söyledi.

"KORONAVİRÜSÜN MERKEZİ HUBEY BÖLGESİNDEN GELDİM"

Potok, "Dikkatinizi bir süre bana verebilir misiniz. Koronavirüsün merkezi Hubey bölgesinden yeni geldim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkür ederim.” dedi.

Uçakta koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı VİDEO

UÇAK KANADA'YA GERİ DÖNDÜ

Bu açıklamanın üzerine pilot, ABD’nin Florida eyaleti üzerinde bulunan uçakla geri dönerek Toronto’da Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra ‘şaka yaptığını’ söyleyen James Potok, kabin görevlileri tarafından uçaktan çıkartıldı. Potok, güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Havalimanı sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen James Potok’ta, koronavirüs saptanmadı.

ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Daha sonra açıklama yapan James Potok, ayağa kalkarak video kamerasını çıkardığını ve kayda aldığı görüntüyü sosyal medyada yayınlamak niyetinde olduğunu söyledi.

Potok, videonun kısa sürede popüler olacağına inandığını ama 15 dakika boyunca kimsenin gülmediğini görünce şok olduğunu belirtti. Potok, sözlerine çok üzgün olduğunu ve cahillik ettiğini de ekledi.