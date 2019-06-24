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Uçakta pilottan "Her şey çok güzel olacak" anonsu

Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasında önemli bir rolü olan "Her şey çok güzel olacak" sloganı, bir uçakta pilot tarafından anons sırasında söylendi. O anlar kameraya kaydedildi.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 04:42..
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23 Haziran seçimleriyle İBB başkanlığını ilan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganı sürece damgasını vurdu. Pek çok yerde dillere pelesenk olurcasına kullanılan bu söz, bir uçakta da pilotun anonsuna girdi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'LI ANONS

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uçağın kaptanı gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" dedi. Anonsu duyan yolcular pilota hep birlikte alkış tuttu.

Uçakta pilottan

Kaptanın videoya yansıyan konuşması şöyle: "Kaptanınız konuşuyor. Uçağımızın geç gelmesinden kaynaklı gecikme için özür diler anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim. Şu anda kapımızı kapattık ve birkaç dakika içinde uçuşumuza başlayacağız. Uçuşumuz yaklaşık 35 dakika sürecek. Keyifli bir uçuş geçirmeniz dileğiyle. Bugün her şey çok güzel olacak efendim."

Pilottan gecikme anonsu: Her şey çok güzel olacak VİDEO

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