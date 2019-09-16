Uçan araba yapan Siirtli

Siirt'te kepçe operatörlüğü yapan Burhan Canpolat, uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti.

MOTORU ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN

Canpolat, "İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım." dedi.

15 BİN LİRA HARCADI

Arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, “Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor. Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir.” diye konuştu.

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı VİDEO