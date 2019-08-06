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Uçan otomobil Japonya'da test edildi

Japonya'nın devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC, uçan otomobili için bir test gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber | 06.08.2019 - 10:27..
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Japonya, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC'in yazılımını geliştirdiği uçan otomobil prototipini, ilk defa test etti. Aracın yazılımını geliştiren firma, uçan otomobil ile bir dakikalık uçuş denemesi gerçekleştirdi

Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.

Japonya uçan otomobili test etti VİDEO

NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ayrıca 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

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