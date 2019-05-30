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Uçan otomobil 'Skai' tanıtıldı

Hidrojen yakıt hücreleri taşıyan uçan otomobil 'Skai', ABD'de görücüye çıktı.

REUTERS | 30.05.2019 - 16:13..
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Amerika merkezli Alaka'i Technologies şirketi, 4 yıldır üzerinde çalıştığı projenin tanıtımını sonunda yaptı. Şirketin 'Skai' adını verdiği uçan taksi, çok yakında seri üretime geçerek hizmet vermeye başlayacak.

5 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

'Skai', 4 saat havada kalabiliyor ve 640 kilometrelik menzile sahip. Skai, bir tanesi pilot olmak üzere toplam 5 yolcu taşıyabiliyor. Şirket, daha sonra uçan taksideki pilot kabinini kaldırarak tamamen pilotsuz bir şekilde hava taşıtını uçurmak istiyor.

Uçan otomobil 'Skai' tanıtıldı

SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAKLAR

Uçan araç 'Skai'nin CEO'su Steve Hanvey, Federal Havacılık Kurulu'ndan gerekli sertifikayı alır almaz seri üretime başlayacaklarını açıkladı. Araç, hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyor.

Amerikalı bir şirket tarafından üretilen uçan taksi: Skai VİDEO

Uçan otomobil 'Skai' tanıtıldı

ACİL DURUMLARDA PARAŞÜT ÖNLEMİ

Skai'nin üst tarafında acil durumlar için kullanılmak üzere bir de paraşüt bulunuyor. Bu paraşüt, havada yaşanabilecek herhangi bir soruna karşı acil durum kalkanı olarak görev yapacak. Problem anında otomatik olarak açılacak paraşüt, uçağın düşme hızını yavaşlatarak yolcuları kurtarmayı amaçlıyor.

Uçan otomobil 'Skai' tanıtıldı

Uçan otomobil 'Skai' tanıtıldı

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