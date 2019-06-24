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Uçan otomobilin görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Geleceğin aracı olarak lanse edilen uçan otomobilin tanıtımı yapıldı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 16:29..
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Uçan otomobilin görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Otomobil sektörü, yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir 50 yıl sonrasında ise uçan araçlar, tüm trafiği ele geçirecek.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bunun ilk örneği ise Renault'un tasarladığı 'Float' isimli aracı oldu. Kamuoyuyla görüntüleri daha yeni paylaşıldı ve paylaşılır paylaşılmaz büyük beğeni topladı.

Uçan otomobilin görüntüsü ilk kez paylaşıldı

ÖDÜL ALDI

Yuchen Cai'nin geliştirdiği Renault Float adlı bu uçan otomobil, Geleceğin Otomobilleri Projesi yarışmasında ipi göğüsleyerek birinci oldu.

Tesla'nın üçüncü nesil otonom sürüş güncellemesinden sonra bu araç, seviyeyi bir üst düzeye taşıyacak.

Geleceğin tasarım aracı VİDEO

Uçan otomobilin görüntüsü ilk kez paylaşıldı

MANYETİK ALAN PRESİBİ İLE HAREKET EDİYOR

Float, manyetik alan prensibi ile hareket ediyor. Yerden yüksekte duran araç, sürtünmeyi azaltıyor. Yetkililer, aracı önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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