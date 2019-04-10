Uçan polis ve arkadaşına validen başarı belgesi

Geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanan kovalamacada polislerden biri, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelilerin aracının üzerine atlayıp tutunurken, diğer polis ise lastiklere ateş açmıştı.

BİRİ ARABANIN TEPESİNE ÇIKTI, DİĞERİ LASTİKLERE ATEŞ ETTİ

Torbacılık yapan iki şahsı yakalamak isteyen polisler, araçlarından inip aracı durdurmak istedi. Bu arada polislerden biri kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu aracının üst kısmına tutundu. Otomobil durmayıp devam edince polis hareket halindeki araç üzerinde kaldı. Diğer polis ise otomobilinin lastiklerini ateş etti. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YAKALANDILAR

Zanlılardan İdris Y. kaçarken elinde içinde 920 uyuşturucu hap bulunan torbayı attı. Polis yaşanan kovalamanın ardından hem zanlı İdris Y. hem de onu almak için gelen kardeşi Sinan Y. ve arkadaşı Şiar K.'yi yakaladı. Zanlı İdris Y. tutuklandı.

POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş iki polisin canları pahasına uyuşturucu tacirlerine geçit vermemesine kayıtsız kalmayarak iki polise başarı belgesi vererek ödüllendirdi. Vali Demirtaş, polislerin canları pahasına uyuşturucuya geçit vermediğini söyleyerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren uyuşturucuya geçit vermeyeceğimizi söyledik.. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden uyuşturucuyla mücadele ediyor. Bu mücadelede de sonuna kadar devam edecek. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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