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Uçan taksiler sandığımızdan daha erken gökyüzünde olabilir

Airbus ve Audi, CityAirbus adlı bir elektrikli hava taksisi projesini açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 11:47..
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Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan hava taşıtları sandığımızdan daha erken hayatımıza girebilir. Geçtiğimiz günlerde ilk uçan motosikletin üretilip ön siparişe açıldığı haberini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise uçan yolcu taksileri geliyor.

Geçtiğimiz hafta Airbus ve Audi, CityAirbus adlı bir elektrikli hava taksisi projesini açıkladı. Filmlerdeki uçan araba konseptlerinin aksine bu araçlar daha çok uçan bir helikopter veya drone şeklinde tasarlanacak.

airbus

2025 YILINDAN ÖNCE GÖKLERDE

8 adet pervaneye sahip CityAirbus, dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebilecek. Bu uçan taksilerin motorları ise Siemens Group tarafından geliştirilecek. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre bu uçan taksiler, 2025'den önce ticari olarak kullanılabilecek.

PİLOTSUZ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPACAK

Piyasaya ilk çıktığında, pilotların kullanacağı uçan hava taksileri, gerekli güvenin oluşturulmasından sonra tamamen pilotsuz olarak yolcu taşıyacak. CityAirbus, gücünü elektrikten alacağı için normal bir helikopterden çok daha sessiz çalışacak.

airbus

NASA Havacılık Araştırmaları Müdür Yardımcısı Jaiwon Shin, söz konusu uçan taksiler için 2025 yılının gerçekçi bir tahmin olmasına rağmen, piyasanın tamamen genişlemesi ve olgunlaşması için on yıl geçmesi gerektiğini ifade etti.

Peki siz pilotsuz bir uçan taksiyle yolculuk yapmak ister miydiniz? Yorumlarda görüşünüzü paylaşabilirsiniz.

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