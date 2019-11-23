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Üçlü Kıbrıs görüşmesine Almanya ev sahipliği yapacak

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Pazartesi günü Berlin'de yapılacak gayri resmi üçlü toplantı için ev sahibi ülke olarak maliyeti karşılıyoruz." dedi.

AA | 23.11.2019 - 07:54..
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Almanya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in pazartesi günü başkent Berlin'de yapacağı üçlü gayri resmi görüşmeye lojistik destek sağlayacağını söyledi.

ALMANYA TARAF OLARAK KATILMAYACAK

Burger, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Kıbrıs ihtilafına ilişkin BM yönetiminde sonuç odaklı müzakere sürecinin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi. Burger, "Bundan dolayı BM'nin talebi üzerine BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs’taki iki toplum liderlerinin pazartesi günü Berlin’de yapacağı gayri resmi üçlü toplantı için ev sahibi ülke olarak maliyeti karşılıyoruz ve lojistik destek sağlıyoruz." ifadelerini kullanarak, Almanya’nın doğrudan bir taraf olarak görüşmelere katılmadığını kaydetti.

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