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Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maskeler hanelere verilmeye başladı.

Haber Merkezi |
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Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte tüm dünyada maske sıkıntısı yaşanırken, Türkiye hem halkına hem de dünyaya maske yardımında bulunuyor...

Dünya devletleri halklarına maske ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılayamazken, Türkiye vatandaşının ayağına kadar maskeleri gönderiyor...

81 İLE GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıklanmasının ardından, maskeler evlere doğru yola çıktı...

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

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