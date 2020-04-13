Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Karasu Nehri'nde 60 ve 75 kilo ağırlığında iki turna balığı yakalandı

1 Polisten saklanmaya çalıştı Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda bir kişinin polisten saklanmaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

2 Sağlık çalışanı çiftten hastanede düğün dansı Koronavirüs nedeniyle çalışmak zorunda olan sağlıkçı çift, düğün danslarını hastanede yaptı.

3 Veyis Ateş'e göre yellenme sesi konuklarından geldi Veyis Ateş, canlı yayına yansıyan yellenme sesinin evden bağlanan konuklarından kaynaklandığını söyledi.

4 Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

5 Aydın'da miras için babasını zehirleyerek öldürdü Sevgilisi ve arkadaşıyla plan yapıp, babasına böcek ilaçlı gözleme yediren kadın ve iki kişi tutuklandı.

6 AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları AnTuTu, geçtiğimiz mart ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Gelin listeye daha yakından bakalım.