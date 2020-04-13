Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı

Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte tüm dünyada maske sıkıntısı yaşanırken, Türkiye hem halkına hem de dünyaya maske yardımında bulunuyor...
Dünya devletleri halklarına maske ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılayamazken, Türkiye vatandaşının ayağına kadar maskeleri gönderiyor...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıklanmasının ardından, maskeler evlere doğru yola çıktı...