Ücretsiz otoparkı işleten 7 kişi adliyede

İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan adliyeye çıkarıldı.

BAŞVURULARINA CEVAP GELMEDEN OTOPARKA ÇEVİRDİLER

Samsun'da Sağlık Bakanlığı'na ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazine'ye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğü'nden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek 15 Temmuz gecesi boş araziyi, otopark alanı olarak çevirmişti.

Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek sürücülerden ücret alan 7 kişi, dün gözaltına alınmıştı.