Tokat'ta kazada uçuruma yuvarlanan aracı, ağaç durdurdu

Tokat’ta Kızıliniş mevkisinde kaza meydana geldi.

Kızıliniş mevkisinden Tokat istikametine seyreden C.Ç. idaresindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

KİRAZ AĞACI ÖLÜMDEN ÇEVİRDİ

Kontrolden çıkan ve virajı alamayarak şarampole uçan kuru gıda yüklü kamyonet ağaca çarparak durabildi.

Kazanın diğer şoförler tarafından polise bildirilmesiyle birlikte şoförün sıkışma ihtimaline karşı kaza yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araçtan çıkarılan C.Ç. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.













