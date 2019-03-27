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Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Hatay’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan sürücüyle yanındaki 3 kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 27.03.2019 - 16:12..
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Korkunç olay, Yayladağı-Antakya karayolunda meydana geldi.

Kürşat Aslan’ın (42) kullandığı 35 AP 9157 plakalı otomobil, Kızılgöl mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçurumdan yuvarlandı.

DÜŞEN ARAÇTA ÇIKAN YANGINDAN KAÇMAYI BAŞARDILAR

Kaza sonrası araçta yangın çıktı. Sürücüyle birlikte eşi Ayşe Aslan (39) ve çocukları İlteris Kutluğ (10) ile Duru Nejla (3), yanan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazada yaralanan aile, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan ailesinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İŞTE OTOMOBİLİN SON HALİ

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 3 kişi canlı çıktı

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