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Uçurumdan yuvarlanan cipteki kız çocuğu öldü

Artvin’de kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan cipteki 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

DHA | 03.07.2019 - 14:51..
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Artvin- Şavşat kara yolunun 12’inci kilometresinde 40 yaşındaki Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

9 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan sürücü Mina ile kızları İpek (9) ve Aslı Yıldırım’ı (13)  cipten çıkararak, yola taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İpek Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi Mina ile kızı Aslı’nın tedavisi sürüyor.

Uçurumdan yuvarlanan cipteki kız çocuğu öldü

YOLDA TEDBİR ALINMASI İSTENDİ

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Şavşat’a giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Öngüner, bölgede son günlerde ölümlü kazaların yaşandığını belirterek, yolda tedbir alınmasını istedi.

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