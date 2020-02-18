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Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

Antalya'da, 250 gramlık ekmeği yıl içinde 1 TL yerine 70 ve 75 kuruştan satan fırın sahibi Enver Ecer'e dava açıldı. Mahkeme, fırının haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.

DHA | 18.02.2020 - 09:38..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Enver Ecer'ın sahibi olduğu ekmek fırını, 250 gramlık ekmeği yıl içinde 1 TL yerine 70 ve 75 kuruştan sattı.

Bunun üzerine Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, ucuz ekmek satan fırına 1 TL'den satış yapmasına yönelik ihtarda bulundu.

MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPIYOR

Enver Ecer fiyatı değiştirmeyince Ekmek Üreticileri Derneği, Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Derneğin avukatı Şerife Sultan Alp, fırının fiyat tarifesine uymadığını, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savundu. Şerife Sultan Alp, fırının yarattığı haksız rekabetin menedilmesine yönelik dernek lehine karar verilmesi talebinde bulundu.

Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

FIRIN SAHİBİ, KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna yönelik hüküm verdi.

Ucuz ekmek satan fırının sahibi Enver Acar, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Acar, derneğin dava takip yetkisi bulunmadığını, haksız rekabet oluştuğuna yönelik kesin delil bulunmadığını, ilk mahkemedeki ekmeğin maliyetinin tespitinin hatalı olduğunu savundu.

Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

'HAKSIZ' BULUNDU

Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Hukuk Dairesi, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu belirtti. Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı.

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