Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

Bu sezon kötü oynayarak kaybedilen bazı maçların ardından idmana çıkmayan Ersun Yanal, derbi öncesi oyuncularına yine aynı tepkiyi gösterdi.

Antalya'da, 250 gramlık ekmeği yıl içinde 1 TL yerine 70 ve 75 kuruştan satan fırın sahibi Enver Ecer'e dava açıldı. Mahkeme, fırının haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.

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İstanbul’da çalınan arabayı Gürcistan’da buldu

Yaklaşık 400 bin TL’lik değeri olan araba Türkiye’ye getirilirken, bu işi meslek haline getiren şebeke de ortaya çıkarıldı.