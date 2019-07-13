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Ucuz ekmek satmakla suçlanan fırıncı davayı kaybetti

Bursa'da 400 gram ekmeği 1 liraya satarak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanan Kazım Balaban, mahkemeyi kaybedince zam yapmak zorunda kaldı.

İHA | 13.07.2019 - 11:53..
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Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu.

MÜŞTERİLERİ İÇİN KAPIYA YAZI ASTI

Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi. Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.

Ucuz ekmek satmakla suçlanan fırıncı davayı kaybetti

400 GRAM EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM

Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.

30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.

Ucuz ekmek satmakla suçlanan fırıncı davayı kaybetti VİDEO


Ucuz ekmek satmakla suçlanan fırıncı davayı kaybetti


"MÜCADELEYİ KAYBETTİK"

Ekmek fiyatlarına üzülerek zam yaptığını belirten Kazım Balaban, "Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Mahkeme bizi haksız buldu. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık.

"KALİTELİ VE DOYURUCU EKMEK ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladık. 2 lira olan 800 ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz" dedi.

Ucuz ekmek satmakla suçlanan fırıncıUcuz ekmek satmakla suçlanan fırıncı davayı kaybetti

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