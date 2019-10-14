Ucuz iPhone modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Apple'ın daha küçük ekranlı bir iPhone üretme hayali, iPhone SE 2 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen Apple, iPhone SE 2 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

Daha önceki tahminlerinde; iPhone SE 2 modelinin, gelecek yılın ilk aylarında tanıtılacağını belirten güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu kez de telefonun satış fiyatını ve özelliklerini açıkladı.





iPHONE SE 2 ÖZELLİKLERİ

iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone SE 2, iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun kameralarıyla ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

iPHONE SE 2 FİYATI

İlk iPhone SE modelini 2016 yılında satışa çıkaran Apple, ilk başta 399 dolar olarak belirlediği fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmişti. Ming-Chi Kuo, Apple'ın yine aynı stratejiyi benimseyeceğini söyleyerek, iPhone SE 2 modelinin 399 dolardan satışa çıkacağını açıkladı.

iPhone SE 2, özellikle iPhone 11'in fiyatını yüksek bulan ve daha eski iPhone modellerini yükseltmek isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor. Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen iPhone SE 2 hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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