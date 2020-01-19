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Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 10 bin ev için 376 bin başvuru geldi.

Haber Merkezi | 19.01.2020 - 10:05..
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Ucuz konutta rekor başvuru İstanbul'da

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklanan ve başvuruları alınan sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde 100 bin daire yapılacak.

Megakent İstanbul'da ise 3 farklı bölgede 10 bin daire yapılacak.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

İstanbul'da yapılacak 10 bin daire için rekor düzeyde başvuru geldi. İstanbul'da yaşayan 376 bin kişi başvuru ücreti yatırarak kura çekimine katılmaya hak kazandı.

900 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Proje kapsamında yapılacak 2+1 evler için taksitler 894 TL'den 3+1 evler için ise 1022 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

Kura çekimi ise şubat ayı içerisinde yapılacak.

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