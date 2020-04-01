Ucuz uçak bileti fiyatının adresi Fastfly

Artık yıllardır hayalini kurduğunuz şehre gitmenin tam vakti olduğunu mu düşünüyorsunuz ? Uçak biletini fahiş fiyatlar yüzünden bir türlü alamıyor musunuz ? Artık Fastfly.com ile güvenle en uygun fiyatlara dilediğiniz şehre uçacaksınız...

Fastfly; dünya üzerindeki çoğu havayolu şirketinin bilet fiyatlarını sizlere birkaç adımda sunan ve karşılaştırmalar yapmanızı sağlayan bir uçak bileti satış platformudur. Sizin için 797 hava yolunun sefer tarifelerini, uçuş rotalarını ve kampanyalarını bir araya getiren Fastfly’da tüm uçuş listelerine tek tıkla ulaşabilir, takviminize en uygun kalkış zamanını seçebilir ve en uygun fiyata dilediğiniz yere uçabilirsiniz. Fastfly.com web sitesi ya da mobil uygulaması sayesinde siz de bilet alırken kafanızda hiçbir soru işareti olmadan birkaç dakikada ucuz uçak biletinizi kolayca hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.

Fastfly sevgililer günü, anneler günü, öğretmenler günü ve daha birçok özel günde uçmak isteyenlere özel kampanyalar oluşturmaktadır. Sınırlı sayıda çıkan kampanyalı biletleri tükenmeden önce Fastfly üyelerinin haberi olur ve avantajlı fiyatlardan faydalanırlar. Sunduğu kampanyalı fiyatlar ve ucuz bilet imkanlarıyla çok sayıda yolcuyu sevdikleriyle kavuşturan Fastfly sayesinde rezervasyonlarınızı erken ve hızlı şekilde yapmakta mümkündür. Böylece belirli bir süre boyunca size özel indirimli fiyatları sabitleyebilir, olası fiyat artışı ve kontenjan sınırından etkilenmeden seyahatlerinizi yönetebilirsiniz.

Uçak bileti sektöründe önemli bir yer edinmeyi hedefleyen ve uygun fiyatlarla bilet alma imkanını herkese sunma hedefiyle yola çıktıklarını belirten FastFly CTO’su Ferhat Çakmakoğlu kısa bir süre içinde büyük bir müşteri kitlesine hizmet vermek istediklerini açıkladı. Uçuşla ilgili çok sayıda işlevi tek bir platformda topladıklarını belirten Ferhat Çakmakoğlu, uçak bileti satın alımı, rezervasyon yapılması, online check-in, uçuş kontrol, rötar bilgilerini takip etme ve daha birçok konuda yolculara hizmet vererek herkesi memnun etmeyi öncelikli görev olarak belirlediklerini ve ileri hizmet anlayışıyla maksimum memnuniyet sağlamanın en büyük amaçları olduğunu söyledi.

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