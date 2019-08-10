UEFA, İngilizleri taksicilere karşı uyardı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

UEFA, Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı mücadele öncesinde İstanbul'a gelecek olan İngiliz taraftarları bilgilendirmek amacıyla bir bülten yayınladı.

LİSANSLI TAKSİLERİ KULLANIN

Özellikle Türk mutfağını öven UEFA, dolandırılmamak için ise yasal taksilerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

"Kilo almaya hazır olun" diyen UEFA'nın İngilizlere verdiği tavsiyeler şu şekilde:

*İstanbul'a gitmeden önce sağlam bir diyet yapın. Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.

*Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer.

*Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

*Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.

*Dolandırılma riskini azaltmak için lisanslı taksileri kullanın ve mutlaka taksimetreyi açtırın.

