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Ufak çocuk, kapısı açılan otomobilden yola düştü

Hindistan'da, otomobilden yola düşen çocuğun yara almadan kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

DHA | 11.01.2020 - 16:15..
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde, seyir halindeki bir otomobilin kapısının açılması sonucu arka koltukta oturan çocuk aniden yola düştü.

SON ANDA KURTULDU

Düşen çocuğu fark eden trafikteki diğer sürücülerin hemen durduğu belirtildi. Daha sonra çocuğun düştüğü araçtan inen bir kişi, yerdeki çocuğu kucağına alarak, otomobile taşıdı.

Talihsiz bir kaza yaşayan ufak çocuk, olaydan yara almayarak kurtuldu.

Kapı açıldı çocuk yola düştü

''ÇOCUK GÜVENLİK KİLİDİNİN AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN''

Olayın görüntülüleri ilk olarak 26 Aralık’ta sosyal medyada paylaşıldı, ancak ülkedeki bir polis memuru görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşarak, “Çocuk güvenlik kilidi ve çocuk güvenlik koltuğu, çocuklarla seyahat ederken önem teşkil ediyor. Tüm kapıların düzgün kapatıldığından ve çocuk güvenlik kilidinin açık olduğundan emin olun. Tüm çocuklar, bu videodaki çocuk kadar şanslı olmayacak.” uyarısında bulundu.

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